企排18年於3日來到屏東縣立體育館進行補賽，女子組由極速超跑對戰台北鯨華，這場對決儼然女子組龍頭之爭，雙方全力拚搶聯賽龍頭榮耀，鯨華最後以14比25、26比24、19比25、25比23、15比10逆轉擊敗極速超跑，除了拿下4連勝，目前戰績5勝2敗也暫時重回女子組龍頭位置，極速超跑則吞2連敗。

首局極速超跑Carla先以一記長功，幫助隊伍拿下本場的第1分，並靠著強勁的發球頻頻助隊取分，保有4分領先優勢，但鯨華也靠著Gabi出色的防守，緊咬住比分，鯨華的士氣就此被燃起，正當鯨華準備反攻之時，極速超跑蔡幼群及葉軒岑突然殺出，靠著強力重扣及斜線攻擊，打亂對方防守節奏，極速超跑先行拿下第一局。

次局雙方戰況膠著，鯨華Bia一記轉直線進攻，嘗試打出破口，臺北鯨華其他隊員也加強防守力度，而上局表現亮眼的極速超跑Carla也跳出來，利用壓球幫助隊伍取分，雙方戰至24比24平手，鯨華吳芳妤扮演隊伍奇兵，靠著連續兩記重扣，連得兩分，從極速超跑手中把次局搶走。

第三局鯨華的林書荷與極速超跑的蔡幼群，兩人扛起隊伍的主炮重任，不斷朝對方狂轟砲火，兩隊進入激烈拉鋸戰，此時極速超跑Aleoscar和陳怡如，在前排的防守幫助隊伍抵擋對方一波波的強烈攻擊，同隊的Carla也以重磅的斜線進攻，將比數拉開，最終極速超跑超速拿下第三局率先聽牌。。

第四局開局極速超跑蔡幼群火力全開，先馳得點，鯨華則靠著吳芳妤的積極防守，讓鯨華取得4分領先，但極速超跑的Carla踩緊油門，一個搏命救球及完美的小吊球，助隊反超3分，隨後雙方戰況難分難解，鯨華最終靠著Bia的重磅斜線進攻，拿下此局，將戰局延長至生死第五局。

第五局鯨華Bia延續上局的火燙手感，重扣向對手下馬威，戰況再度膠著，關鍵時刻極速超跑Aleoscar連續兩次重要失誤，讓比分被對手拉開，極速超跑全隊氣力放盡，最終鯨華以15比10辛苦拿下本場比賽勝利。