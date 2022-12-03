不少人有半夜睡到一半，突然腳抽筋的經驗，讓人無法好好睡覺。醫師近日在臉書粉專表示，過去曾有研究顯示，半夜小腿抽筋與年齡、失眠、慢性病、缺鈣等因素有關，另外還分享5招能減少半夜小腿抽筋的方法，例如睡前拉筋、多喝水等。

臉書粉專「李炎諭醫師的復健聊天室」提到，隨著天氣轉涼，不少患者有半夜小腿抽筋的問題，2017年曾有研究顯示，半夜小腿抽筋可能與年齡漸長、睡眠時間短、失眠問題、抽菸、慢性病、缺鈣等因素有關，但目前仍無法說明因果關係。

李炎諭醫師表示，若平時有半夜腳抽筋的問題，可以用5方法預防，第一是睡前做伸展小腿的運動，呈現弓箭步伸展後腳跟，讓小腿有緊繃感，維持30秒再放鬆，並重複3次，第二平時應多喝水，再來是養成規律運動的好習慣，第四可以在睡前喝點牛奶，最後就是要注意足部保暖，例如穿襪子睡覺。

食藥署也曾在臉書提到，網路流傳睡覺突小腿抽筋是身體鈣不足，補鈣可以有效避免，但事實不盡然如此，常見原因還包含血液循環不良、肌肉疲勞、神經病變、情緒緊張、環境溫度改變等，另外飲食中礦物質鈣鎂不均衡，也可能導致腳抽筋，所以腳抽筋不一定就是缺鈣，最重要的是保持飲食均衡，養成健康生活習慣。