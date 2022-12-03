昔日甜心主播簡懿佳在2020年低調結婚，今年4月迎來大女兒，才過8個月她再報喜訊「二寶來了」，今（3日）在社群曬出全家福和超音波照，充滿母愛地說，「想到明年兩隻一起應該會很幸福」；懷上二寶消息曝光後，大票網友紛紛獻上祝福，也讚她太幸福才會如此有效率。

簡懿佳閃婚籃球教練老公後，曾歷經小產和萎縮卵的手術，慶幸的是今年4月順利生下寶貝女兒，而且是在她與老公的「結婚紀念日」，成為二人最棒的禮物；沒想到隔了8個月，簡懿佳今日又驚喜宣布懷上二寶，PO出一張她與老公、女兒合照，還加上一張小小的超音波照，分享第一張「全家福照」。

簡懿佳宣布懷二胎喜訊。（圖／摘自簡懿佳IG）

對於懷上二寶後，簡懿佳透露邊懷孕邊照顧嫩嬰，不是一件簡單的事情，這次懷孕初期對特定食物的味道更敏感，吐了好幾次外，吃到不新鮮食物也會馬上拉肚子；不過，簡懿佳覺得萬幸的是，大女兒跟自己一樣愛睡覺，可以一起休息睡覺。

許多粉絲看到昔日甜心主播那麼幸福，生完一胎沒多久又迎來第二胎，紛紛溫暖地給祝福，「恭喜耶，女兒跟媽媽一樣可愛」、「太火速了吧！有夠幸福的欸」、「天啊，太幸福了，但也辛苦妳了，加油」、「保重身體，也恭喜漂亮的懿佳」。