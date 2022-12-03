近日北韓傳出一輛載有200公斤重的金塊、市值約149億韓元(約3.5億台幣)的貨車途中遭劫持，消息人士指出，搶匪身手矯健疑似受過專業訓練，車內2名運輸兵很快就束手就擒，全境目前進入緊急狀態，消息傳進人民耳裡反倒大讚他們為救世英雄。

根據專門報導北韓新聞的美媒「自由亞洲電台」(RFA)上月30日指出，這批黃金當時從平安北道首府新義州市出發前往平壤，行經國道1號時突然遭3名蒙面俠襲擊，行竊後逃逸。消息人士指出，「他們追到路中央，在光天化日之下偷走裝有200公斤重黃金的箱子，過程迅雷不及掩耳，而且車內2名士兵隨即被制伏在地，搶匪疑似受過專業訓練…」，初步調查懷疑是平安北道特種部隊退伍軍人犯案。

北韓黃金產地遍布於西南方黃海南道、西北方平安北道，以及東北部兩江道，每年產量達2至4噸，又以平安北道為最大宗，據悉該地生產大部分黃金都流向勞動黨資金倉庫39號室以及國家中央銀行。

國家保衛部現已在新義州市等周圍地區加強安全部署，並宣布進入緊急狀態，遠至隔著鴨綠江與大陸相望的惠山市。另有消息猜測，「這些200公斤黃金可能被非法運送到中國境內」。

消息曝光後反而引來部分人民大讚搶匪為「無名英雄」，稱「就是因為日子過太苦，才有人願意冒生命危險偷東西」，更嘲諷金正恩政府只顧著囤積黃金，壟斷國內市場，根本沒有顧慮百姓生活。