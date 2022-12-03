汪小菲媽媽張蘭近日來頻在直播開砲S家，更轟大S全家人偷電，暗指她們故意要坑汪小菲，不斷以言語、行動侮辱S家，讓大S不忍了，今(3日)直接曬出銀行帳戶明細，揭密「2套房皆為本人貸款購置」真相，並表示心疼張蘭聲嘶力竭賣酸辣粉卻「被兒坑了」。

大S和汪小菲的隔空交戰，在汪小菲停止發文後，本來以為告一段落，但張蘭卻依舊在直播中，不斷詆毀S家，最新直播更提到，「10年前小汪同學買的第1套，給他丈母娘了，第2套就現在小禿頭住的第2套」，暗指汪小菲買了2套房子給大S，而其中一套還成為她和具俊曄的愛巢。

對此，大S也不忍了直接貼出明細打臉，霸氣表示「兩套房皆為本人貸款購置。愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭買酸辣粉的被兒坑」，而明細中可看到，從她帳戶出去的購房相關款項，總金額高達2億元，網友見狀也驚訝直呼「早該這樣甩證據」、「第一次看到兩億的明細！太厲害」、「支持你」。