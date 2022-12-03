台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，首場親子派對3日在蕭壠文化園區揭開序幕。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，首場親子派對3日在蕭壠文化園區揭開序幕。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南好YOUNG耶誕跨年系列活動，首場親子派對3日在佳里區蕭壠文化園區揭開序幕，活動還沒開始，現場已有許多親子檔排隊等待闖關尋寶，小丑彥彥也突擊演出，讓小朋友又驚又喜，市長黃偉哲一到場，隨即準備許多糖果、禮物送給小朋友，提前感受熱鬧耶誕氣氛。

今天於蕭壠文化園區登場的蕭壠魔法糖果屋，由「銀河谷音劇團」帶來「糖果屋」、街頭藝人小丑彥彥的歡樂秀、耶誕大尋寶家等闖關遊戲。活動一開始由闖關拉開序幕，小朋友們過五關斬六將，開心拿到闖關禮物，接著，小丑彥彥驚喜現身，為現場大小朋友帶來極具魅力的精彩演出，驚喜不斷。

重頭戲則由銀河谷音劇團帶來親子劇碼「魔法糖果屋」，透過眾人熟悉的格林童話裡冒險，讓孩子們從戲劇中學習如何運用智慧及勇氣化解危機，豐富孩子珍貴的童年回憶並培養正面人生觀，同時也讓家長能在忙碌生活中，享受看戲樂趣。

黃偉哲表示，打造幸福台南，提供親子同樂休憩環境，讓城市充滿歡笑，是南市府重要施政方針，上任以來舉辦的耶誕跨年系列親子活動，邀請知名劇團帶來寓教於樂的演出，深受大小朋友歡迎，尤其，3場親子活動都是為小朋友量身打造，歡迎家長帶著小朋友一起共度歡樂時光。

黃偉哲強調，耶誕跨年活動是年終重頭戲，為讓市民朋友在2022年尾聲以美好的心情跨入2023年，南市府持續努力，今年台南好YOUNG耶誕跨年系列活動擴大舉辦，節目遍布台南，希望讓所有市民及外地的好朋友們都能享受到精彩豐富的表演，不但有好看又動聽的藝人演出，同時也有老少咸宜親子活動，歡迎大家在歲末年終，闔家前來台南觀賞精采表演，來趟台南之旅享受古都的萬種風情。

南市府表示，台南好YOUNG系列活動周周熱鬧不間斷，接下來還有2場親子活動，分別是12月4日善化善糖文化園區的善糖甜蜜好時光，由「蘋果劇團」演出「愛道歉的小狐狸」、小丑呀咪帶來精彩的演出、氣球頑童Summer限量造型氣球以及牛頭牌的阿怪氣偶也會到現場同樂；12月10日總爺藝文中心的一起放風迎耶誕，請來小青蛙劇團演出「MAGIC聖誕」、還有泡泡派對以及耶誕餐車市集等精彩活動。