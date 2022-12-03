芎林蕃茄節活動，果樹產銷11班農民黃鴻亮種植的木瓜柳丁，果型碩大，台灣罕見。（羅浚濱攝）

芎林鄉農會為推廣食農教育向下紮根，3日在農民直銷站舉辦「蔬果派對嘉年華暨番茄產業文化活動」，促銷芎林番茄等農特產品，同時與OK超商做異業結盟，提供包裹取貨、寄貨及各項費用代繳，提升芎林消費者購物的便利性。

芎林鄉農會總幹事林冠伶表示，3日起為期2天的番茄節，農會精心規畫相當多的好康優惠活動，除了農特產品展售及促銷，還有番茄客家養生風味餐、社區藝文表演、限時農產促銷大轉盤、古早味童玩體驗、消費滿額優惠贈、番茄種植DIY及客家米食DIY體驗。

農業處長范萬說，農會過去僅協助小農販售農產品，選擇有限，結合OK超商多元合作模式，芎林農會直銷站是全縣第3家，提供消費者取貨、寄貨等服務，有多元選擇將可吸引更多人來消費在地農民用心栽種農特產品。

OKmart總經理魏國志表示，新竹縣是幸福快樂的城市，感受到所有農會的努力，希望從新竹縣展開與農會做異業結盟，包括商品結合、寄貨系統、OKGO系統等，相信能讓消費者更便利。

會場展售芎林在地生產的蔬果等農特產品，新竹縣國產蜂蜜頭等獎得主劉興奎研發防疫蜂蜜隨身瓶，芎林農會果樹產銷11班農民黃鴻亮種植的木瓜柳丁，農民張永維種植的萊姆，果型碩大，在台灣相當罕見。

芎林農會為推廣食農教育向下紮根，這2天舉辦共稻芎林食農教育體驗活動，讓在地就學孩童能夠了解芎林的故事，認識「米」的重要性。

同時還有第4屆「萌Q買菜趣」親子教育娛樂的活動，讓3-6歲小朋友體驗買菜趣味，遊戲過程中所拿正確的蔬果都可帶回家，前3名還能獲得農會禮券，並有fb粉絲專頁按讚送好禮，讓民眾週末假期來芎林參加派對活動。