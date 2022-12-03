普門中學3日在中信盃黑豹旗4強賽爆冷以4比1扳倒青棒強權平鎮高中，隊史首闖冠軍戰，除了林楷峯在延長賽8局上敲出清壘二壘打，開路先鋒高昱希攻守俱佳，成為球隊另一致勝功臣。

高昱希在首打席就敲出三壘安打，並靠內野滾地球助隊先馳得點，總計3打數1安打另有1保送，跑回2分，守備端也有美技演出，5局下飛撲接殺掉柯敬賢可能形成的安打，澆熄平鎮反撲氣燄。

普門總教練洪榮宏賽後表示，高昱希在教練團刻意安排，秘密磨練2年後，高三才扛起開路先鋒重責，他認為高昱希眼球敏銳度、跟球判斷力很好，是很適合打第一棒的人選，現在也一改過去什麼球都打的情況，「他現在幾乎都會纏鬥到2好3壞，選球率提高很多。」

高昱希不好意思的說，自己剛升上高中時不管好壞球、什麼球都打，後來教練提醒要提升選球能力，「就算是保送也算是安打的一種，自己也變得比較有耐性。」

他坦言花了蠻長一段時間磨練耐性，「要冷靜思考，也靠比賽經驗成長。」高昱希也會向隊上選球能力比較好的隊友請教，「我會問（李）以諾，他會激勵我，說一些垃圾話，我就會更想表現給他看。」