九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，並在反省聲明中歸咎於「一黨獨大」，不過行政院長蘇貞昌繼續留任，但似乎難以平息民進黨內質疑聲浪。對此，民進黨前主席施明德今（3）日就點出了，民進黨這次會如此慘敗，主因之一是候選人沒有「照步來」產生，幾乎都是都在總統官邸把各派系頭頭找來，一起搓、一起喬。施更直言「由賴清德挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢」。

施明德今日在臉書上PO出一篇「正綠故主席的呢喃」的文章表示，「在這次九合一選舉投票前，我都看得出來民進黨會輸。但是會如此大敗，如此慘輸，則是有些意外。從小英2020的817萬票，輸到幾乎腰斬的474萬票」，施明德呼籲，「選舉結束已經七天了。小英總統應該微笑露臉，像往昔般領導國家，特別是讓民進黨恢復正常了，主帥的微笑，如寒冬的艶陽，不要讓國家長處陰霾之中」。

施明德坦言，「民進黨當下要務，除了檢討、反省，最重要的就是要『照步來』，選出黨主席和總統候選人」，施明德認為，民進黨這次會如此慘敗，主因之一是候選人沒有「照步來」產生，幾乎都是都在總統官邸把各派系頭頭找來，一起搓，一起喬。和和氣氣，每派系都雨露均霑，得到好處。結果這些人選卻遭到國人唾棄，造成大敗。

施明德更指出，這次慘敗之後，總統官邸又已傳出各派系的搓聲、喬音。說好聽是要和諧團結共度難關，其實就是不知反省改過，各派系仍要雨露均霑！「這個派系要拿黨主席，那個派系要分得行政院長，這個派系要取得總統府秘書長、部長...。這樣搓，這樣喬出來的過程雖然很團結，很和諧，各派系都滿意。但人選適合嗎？國人買單嗎？污垢就會暗藏其中」。

施明德更爆出，據可靠消息：「鄭文燦本來已是多派系都喬得通的內定黨主席人選。果真如此，當他也爆出論文抄襲，全黨不是全灰頭土臉了嗎」，施也因此強調「此時此刻，中央政府及黨中央的人事應該分開處理」，中央政府人事權歸總統，這是憲法層次的事責；而黨中央人事一樣要照步來，依民主程序產生黨主席及總統候選人。這是這一年內民進黨能不能起死回生，贏得人民信任，及讓出走黨前輩們再認同的關鍵。

施明德也說，「賴清德是民進黨候選人中外界評價比較好的總統候選人。賴清德要選2024的總統，這次就該先參選黨主席並表明當選了一樣要競選總統，同時公開保證不會讓蔡英文跛腳」，施更表態「賴清德必須盡速宣布參選黨主席，這是領袖應該有的氣勢」，「這次大選，民進黨大頭們幾乎全是傷兵！賴清德算是最無傷痕或傷痕最小的人。由他挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢。其他更小輩的閱歷、經驗、考驗都太嫩、太不足，還不堪大任」。