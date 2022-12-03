由旺旺中時媒體集團主辦的第43屆「時報文學獎」，3日於中國時報大樓舉行頒獎典禮，走過43屆的時報文學獎幾乎與半個台灣文壇互文，本屆以「繁星閃爍，文學不凡」為主題，《中時報報》總編輯王銘義表示，在後疫情時代更需要文學的心靈洗禮，全球華文作家此時參與歷史書寫，更是意義非凡。

本屆時報文學獎透過網路及掛號報名，共收到海內外作品1299件，其中包含影視小說387篇、散文組372篇、新詩組482首、報導文學組58篇，且來自中國大陸、美洲、東南亞等地的作品逐年增加，顯見網路報名的便利性催化了海外來稿，而本屆稿件題材多元，呼應了評審須文蔚所言：「文字會有光，文字會反思而給我們不同的視野」。

年度影視小說獎今年首獎從缺，評審林俊穎表示：「從缺雖不是好事，但請大家務必理解評審是守門員的職責和堅持，在文學蕭條的年代，文學和小說還是有不能妥協和輕忽的地方」也希望有志者深思如何將傳統的小說的「手藝」與新的影視相融。而今年進入決選的15篇作品，稿源包括整個地球，題材也百無禁忌，實驗而大膽，令人激賞。

在大疫年代重新恢復、持續舉辦的報導文學獎，今年由長期在海外進行田野調查，近年因疫情而將視野轉回台灣的報導者尹雯慧，以〈除了死亡，還剩下什麼？〉獲首獎，她以20年前發生的工殤事件為題表示：「台灣這片土地上還有很多值得我們關心的人，借這個舞台這個獎獻給為台灣努力的勞工夥伴，他們才是台灣真正的英雄。」頒獎人、評審履彊指出，新聞報導也許只是人事時地物，但報導文學作品深入人性，且發揮對社會、對政策的影響力，尹雯慧提供了可讓社會討論的發光發熱之作。

新詩組由退休教師賴文誠的〈大夜班的護理紀錄〉獲首獎，他直言：「沒得過時報文學獎是不甘願的！」自己的妻女皆是護理師，讓他動念以切身的題材書寫並表示：「他們真的很辛苦，不為他們寫會遺憾」。評審兼頒獎人陳克華說：「每個民族都要有人眼看著星光，詩人就是眼看著天空的那個人」希望得獎者能為我們的民族看見最遙遠的星光。

散文首獎由黃亭瑀的〈蛛生〉拿下，她表示這是人生中第一個文學獎，曾在報導、學術中擺盪的她，在病後開始文學創作，而她也有感：「文學的包容性很高，可以把所有想寫的都放在裡面」。評審郝譽翔指出，本屆散文組生物特別多成一趣事，透過創作者的筆，在疫情中帶來溫暖和慰藉。