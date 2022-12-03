農糧署協助霧臺鄉打造有機品牌，期待全面提升鄉內農產價值與識別。（林和生攝）

霧臺鄉地處中央山脈西側，平均海拔1000公尺，是屏東縣地理位置最高的鄉鎮，鄉內主要產業型態多以傳統作物小米、紅藜、芋頭、地瓜等雜糧為主，耕作方式保留傳統農耕智慧，被農糧署評價是最適合成為有機或環境友善農業的示範地。

目前全鄉通過有機、友善驗證農民共4戶，農糧署南區分署委託茂泰行銷公司盤點農作物及友善有機農戶資料，並邀集產銷班及有意從事有機耕作的農民參與，逐步協助族人進行有機耕轉作及有機驗證，目前已輔導5戶農民提出申請。

農糧署南區分署長羅正宗說，為達到環境友善及農民收入增益雙贏成效，特地以霧臺鄉作為一個品牌概念，建立產地認證品牌意識，結合設計包裝意象強調有機農作品牌，目前設計LOGO辨識系統及三款包裝，皆無償提供鄉內有機農民產品使用。

LOGO設計使用最簡單的線條和圖像，回歸純樸且優雅的意象，從根本去重新定義友善、有機。線條最終描繪出山的形狀，正如霧臺的作物源於山，而線條交叉的意象就如一畝畝的田地，右方的不規則圓形即是日出，照向山中，滋潤每一株作物。

未來當市場看到或聽到產品包裝上標示著「霧臺鄉」，就直接聯想到優質又健康的有機農產品。