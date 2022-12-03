苗栗縣長徐耀昌3日上午感謝大山國小小朋友環保樂器表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府環保局3日舉辦環境教育成果展，雪霸國家公園管理處印刊的兒童學習繪本。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌3日上午頒獎感謝推動環保優良企業、社區及志工。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為落實環境教育成果，3日上午在頭份市運動公園舉行環教成果展及優良社區、志工表揚，其中後龍鎮水尾及埔頂等2個社區獲得低碳永續家園評等銀獎及銅獎，由苗栗縣長徐耀昌親自頒獎表揚，2個社區同為銀髮長照大旗艦計畫成員，在社區環保回收工作上都有卓越表現，徐耀昌感謝各社區環保志工的付出與努力，共同落實環境關懷意識。

環保局推動環境教育，依賴全縣各地社區及環保志工們的共同努力，其中後龍鎮的水尾社區，在里長梁清文、社區發展協會理事長方建忠等人的共同努力下，2年前就獲得了環保局最優環保回收據點的肯定，水尾社區並持續以回收海廢垃圾，包括漁業撈網浮球、保麗龍、吸管及廢木材等物品，以卡通人物彩繪方式賦予海廢浮球新生命，裝置在社區各主要道路，美化社區環境，並請來塗鴨畫家，替社區各民宅圍牆畫上亮麗彩繪，讓社區生動活潑起來，並且帶領社區長輩以廢木材製成長者拐扙、吸管花等，贏得環保局評等為低碳永續家園銀獎。

為了感謝縣內各重要企業、社區及志工等為環保所盡的努力，環保局3日在頭份運動公園舉辦環境教育成果展示，並由縣長徐耀頒獎表揚推動環保工作優良企業、社區及志工，並由雪霸國家公園管理處、頭份市河背農庄等多個政府機構及民間團體，展示各單位如何推動環保教育。

縣長徐耀昌感謝獲獎單位及志工對環境保護工作的付出與努力，落實對在地環保的行動與實踐，希望透過多樣化的體驗活動，持續與縣民共同建構環境關懷意識，讓環保與經濟同獲平衡發展。