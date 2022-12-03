台北文山區眾教會今天舉辦「文山有愛聖誕公益園遊會」活動。（展望會提供／林良齊台北傳真）

小庭（化名）媽媽獨自帶著小庭與患有自閉症的弟弟承租小套房，媽媽卻被醫生診斷出罹患惡性子宮肌瘤，評估須立即手術及後續6次化療，因病無法工作失去收入後，媽媽仍面臨接踵而來的家用開銷及手術費，身心壓力飆升，所幸台灣世界展望會提供特況扶助金及醫療扶助金，讓媽媽稍在急迫經濟上喘息片刻並安心接受手術。

據衛福部去年度（110年）統計資料顯示，至少有近十萬名兒少被認定為弱勢兒童及少年，需要依靠政府以及社福團體的協助才能正常上學甚至三餐溫飽。台灣世界展望會「特殊景況家庭」方案依據不同需求，提供特殊景況扶助金，讓弱勢兒少與脆弱家庭可以使用於醫療補助、急難救助、生活援助等經濟支持，緩解家中民生壓力；而社工定期訪視與陪伴，並適時連結社會資源，讓特況家庭和脆弱孩童獲得適切的關懷與照顧。

響應台灣世界展望會對台灣弱勢家庭的援助，台北文山區眾教會今天舉辦「文山有愛聖誕公益園遊會」活動，將活動義賣所得捐給台灣世界展望會，期望能發揮拋磚引玉精神，邀請更多民眾一同響應關心弱勢家庭義舉。