2023竹山鎮「福兔迎賓竹光閃耀」竹藝燈會，緊鑼密鼓籌備中，預定12月24日試點燈、31日開幕，延續到2023年2月5日，展期總共37天；每個燈區都有以「竹」編織的裝置藝術外，主燈「揚眉兔氣」高7.5公尺、寬4.5公尺，讓人驚豔。

今年竹山鎮竹藝燈會主燈「揚眉兔氣」，龐然大物加上竹編結合絨布，在不和諧中帶點現代創新風，仍然由紫南宮贊助，工藝家劉興澤率領團隊共同完成，延續以竹材為設計主軸，利用竹編以地球為主軸，結合竹山鎮三寶筍子、茶葉與地瓜，再加上生活化的竹椅，搭配靈活的淘氣兔，以兔子的靈敏帶著竹山鎮繞著地球跑，將竹山特色發揚光大，讓世界看到不一樣的小鎮文化；也希望不斷滾動的竹山鎮竹藝，能永續流傳，涵意深遠。

竹山燈會主燈秀燈光設計，特別邀請國內知名的設計師伍思達，他曾承接知名藝人S.H.E、五月天、梁靜茹等演唱會舞台設計；主燈音樂創作由黎明鑫（阿火）操刀，阿火師參與過大小活動超過2000場，此次創作加入許多民俗樂器的元素，例如凸顯竹山精神的竹製二胡、太鼓等樂器，還巧妙的加入蟲鳴鳥叫，讓夜晚賞燈的民眾更能身歷其境。

竹山鎮長陳東睦指出，竹藝燈會主角是竹編花燈，但為使民眾看見竹山鎮花城的軟實力，會場也將運用清潔隊栽種的花卉布置，讓遊客看見花的藝術之美，再結合竹藝，一定有全新視覺效果，希望大家有空都能到竹山走走，欣賞最美的竹藝燈會。