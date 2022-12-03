《李太太與她的4個女兒》戲劇演員與真實故事的人物合影。（蔡明亘攝）

李麗芬房間內，可看見她正在書桌前認真讀書，睏意來襲也會捏手逼自己認真。（蔡明亘攝）

李清萍喜愛打扮，總在梳妝台前打理形象，還會剪報紙塞進鞋裡當作鞋墊。（蔡明亘攝）

桃市府文化局將馬祖新村眷村文創園區1至3號眷舍規畫為「馬村實驗藝廊」後，首檔生命故事戲劇《李太太與她的4個女兒》將於12月10至11日演出4場。導演、編劇、策展人李啟睿表示，這齣戲取材自她們家的真實故事，呈現1960到1980年代台灣眷村家庭日常，帶領觀眾回到往日時光。

李啟睿分享，《李太太與她的4個女兒》為自家故事，劇中主角「李太太」謝淑卿、大女兒李麗芬、二女兒李清萍、三女兒李綠萍及小女兒李莉，真實人物目前都健在，她是李麗芬的女兒，從小被外婆帶大，這些角色全是她生命中最重要的女人。

李啟睿說，故事取材自4名女兒的訪談紀錄與謝淑卿的自傳手稿，道出外婆早年從雲南逃難到泰國，一路顛沛流離到台灣，如何在一貧如洗時改善家計，扶養4名女兒成各方人才，展現家中支柱的教育與夫妻相處之道。

《李太太與她的4個女兒》非以單一舞台呈現，將眷舍內空間還原昔日場景，李啟睿提到，開演後觀眾會待在李家客廳，偶爾隨引導進入4名女兒的房間內，儘管觀眾與表演者距離近，但非互動式戲劇，而是添加走動元素的傳統觀演模式。

例如，在李麗芬的房間內，可看見她正在書桌前認真讀書，睏意來襲也會捏手逼自己認真；李清萍喜愛打扮，總在梳妝台前打理形象，還會剪報紙塞進鞋裡當作鞋墊；李綠萍喜歡拿娃娃工廠廢棄零件，組成獨特玩偶；李莉則是個性鬼靈精怪，被要求練習書法，常寫一寫就倒回床上進入夢鄉。

李莉表示，感謝雙親對孩子教育的重視，家境再窮都要供她們唸書，非常開心自家故事能成為戲劇，她們4姊妹甚至笑說「可以自己來演」，因故事太有趣。李啟睿也說，外婆的4名女兒個性迥異，人生道路不同，但對原生家庭的愛與向心力強烈，她對外婆十分欽佩，儘管戰亂下沒時間過自己的人生，仍全心全意為家庭奉獻。

文化局專委魏淑真也提到，《李太太與她的4個女兒》是馬村實驗藝廊首檔生命故事戲劇，呈現大時代下的生活經驗，引領觀眾回到昔日時光，盼藉此劇推廣生命故事創作，人人都能成為自己的演員，民眾可至戲劇臉書專頁線上預約、索票入場。