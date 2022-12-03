民進黨籍桃園市長鄭文燦因台灣大學國發所碩士論文涉抄襲，遭撤銷學位。針對鄭文燦論文抄襲案為何選後才爆發？台灣民意基金會董事長游盈隆表示，他不覺得是政治陰謀，台大也不是聽命辦事，這件事對蔡陣營而言是重傷，也是繼九合一選舉挫敗之後，另一個重創。

游盈隆2日在香港媒體《中評社》認為，台大撤銷鄭文燦的碩士學位，對鄭文燦來說，幾乎是毀滅性打擊，因這件事不只是論文抄襲而已，而是涉及一個有意爭搶大位的政治人物，道德出現嚴重瑕疵。因此從前新竹市長林智堅的前車之鑑，以及林智堅後來的遭遇，大概可以預見鄭文燦的前途堪慮。

被問到鄭文燦未來在民進黨主席、行政院長、2024總統大選還有機會嗎？游盈隆認為，台大確認鄭文燦論文抄襲，這些位置對鄭而言，都已經game over，因為鄭文燦的合理性、正當性都沒有了，即使道歉也解決不了這個問題。

至於總統蔡英文會不會再去力挺鄭文燦，並質疑台灣大學？游盈隆表示，這種事情不會再發生，也不覺得蔡英文的權力核心還會力挺鄭文燦選黨主席或出任政府首長。因若這樣做是雙重毀滅，台大撤銷鄭文燦的碩士資格，幾乎已經毀滅了，如果蔡英文再複製林智堅經驗，那就是雙重毀滅，沒有人可以承受這種雙重毀滅，除非他們瘋了。

至於鄭文燦論文抄襲案選後才爆發？游盈隆表示，他不覺得是政治陰謀，台大也不是聽命辦事，這是高敏感性的事情，這件事發生後，很多原先蔡陣營計畫的事都要改變，對蔡陣營是大傷、重傷，也是繼九合一選舉挫敗之後，另一個重創。