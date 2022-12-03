第43屆時報文學獎頒獎典禮3日在中國時報大樓舉行，散文組二獎得主為張笛韻，獲獎作品為〈自由〉，她因人在上海無法出席，接受本報電話連線訪問時表示，這是她人生中第一次書寫的散文作品，描寫疫情下人們生活的狀態。

張笛韻表示，在疫情下因為家裡的爺爺奶奶年紀較大，需要拿藥和做身體檢查，但在封城的狀態下，一切顯得不是那麼容易，也令她心有所感。她表示，因為疫情間一直待在家裡，沒別的事好做，才提筆寫下文章，在文章完成時，問題也已順利解決。

張笛韻出生於1997年，畢業於美國埃默里大學，主修政治科學，父母為她取的名字很有趣，典故是來自文學經典《紅樓夢》。喜歡閱讀的她，對音樂、舞蹈、運動也都很有興趣，還會跳拉丁舞，她表示，生命是一種循環，「我們家都是上海人，爺爺奶奶、爸爸媽媽，一定也都和我經歷同樣的事情，我們在每個時代和當下找到生存的方式。」

張笛韻表示，她對自由有更豐富和深刻的領悟，「自由是有限度的，必須要放棄一些東西，這是我更多層次、更豐富的領悟。」