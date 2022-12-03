九合一大選雖已落幕，但檢警查賄未停下腳步，桃園地檢署檢察官日前接獲民眾檢舉，指稱八德區王姓里長當選人，為求當選透過樁腳用現金行賄該里里民，2人皆被聲押，桃園地院裁准里長當選人收押禁見，樁腳則請回；大園區陳姓里長當選人則涉嫌虛設戶籍，陳姓里長等8人分別諭知3到10萬元不等交保。

檢察官張家維於選後接獲民眾檢舉，2日指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局八德分局，偵辦八德區王姓里長當選人涉嫌賄選案件，王姓里長當選人為求當選，透過吳姓樁腳以現金行賄該里里民，經執行搜索並傳喚被告及證人共9人到案，訊後認定被告2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押王、吳2人， 桃園地院法官裁准王姓里長當選人收押禁見，吳姓樁腳則請回。

此外，檢察官李佩宣也指揮桃園市調查處、桃園市政府警察局大園分局、內政部移民署北區事務大隊桃園專勤隊，偵辦大園區陳姓里長當選人涉嫌虛設戶籍的案件，認為陳姓里長當選人為求當選，將呂姓民眾等人虛設戶籍至該里6處，經搜索7處並傳喚被告等18人到案，訊後認為陳姓里長當選人等8人涉犯妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重 大，諭命各具保新臺幣3萬元到10萬元不等金額。

桃園地檢署重申，選後絕非查賄終點，只要有證據，仍持續嚴查到底，並依法提起當選無效之訴，使買票及虛偽設籍者無從享有當選結果，請民眾繼續加入檢舉妨害選舉行列， 一旦見聞賄選情事，可撥打檢舉專線0937-728-793或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，查獲賄選最少可領取50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密，請民眾安心檢舉。