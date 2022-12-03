民進黨立委蔡適應的國立台北大學博士論文，遭到校方認定為抄襲並撤銷博士學位。網友認為，年輕人和中間選民跑光，真的很傷！

民進黨立委蔡適應參選基隆市長時，被質疑論文抄襲問題，台北大學審定委員昨完成審定。蔡適應稍早表示，已獲悉博士學位遭撤銷一事，他發出5點聲明，強調會依法提出申訴。

台北大學表示，有關蔡適應先生博士論文審定結果一案，校方已完成審定，並通知當事人審定結果。當事人若有異議，可於收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由向本校提出申訴，依規審理。

蔡適應在臉書深表歉意，並指出，他花費近10年完成博士論文，單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。但部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

蔡適應說他尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意，但為維護他的權益，將依法提出申訴。最後深深感謝母校老師的栽培與指導，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託。

對此，PTT網友回應，「黨好多抄人啊」、「不用辭職嗎」、「一個李眉臻換到民進黨一票人」、「真的血流成河」、「民進黨一堆抄襲仔」、「王鴻薇應該好選了」、「年輕人+中間選民跑光」、「真的很傷」、「一屍幾命？算不過來了」！