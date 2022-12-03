屏東北大武山昨（2）發生一名51歲山友獨登時不慎滑落山坡，全身呈現「倒栽蔥」喪命，另名山友後來發現死者時，通報當地檜谷山莊的莊主吳德發，並做CPR半小時仍無力回天，最後是救援團隊將大體運至三角點待直升機吊掛；吳德發提醒，下過雨後北大武山的路非常濕滑，要山友勿輕易嘗試獨登。

吳德發在臉書分享事發經過，昨（2）中午12點24分接到友人通報有山友滑倒失去意識、無生命跡象，他請友人持續為山友CPR並通知救難群組，在請山莊執勤的人帶上救難裝備及3200CC的水跟補給品趕往現場支援，該友人持續CPR半小時後已筋疲力竭，吳德發就請對方停止，畢竟需要保留體力下山。

之後救援團隊到場，將大體簡易包裹後，搬至三角點待清晨進行直升機吊掛；吳德發說，山路因下雨，地面非常濕滑，死者是當天為倒數第二個單登獨攀者，友人發現死者時，死者呈現倒栽蔥方式倒在步道上，吳德發強調「北大武山的濕滑人盡皆知，北大武山的陡不可小覷，北大武山的斷崖處處皆險」。

吳德發說「或許你的體能還沒到位，或許天公不作美，或許心裡還不踏實，都請不要輕易嘗試單登」；其他網友留言「向英雄們致敬，向山林致敬，多一分宣導少一分遺憾」、「遇到說要北大武單攻的，我都會建議三天二夜最好，不然至少二天一夜」、「王大哥，發哥與北大武的救難人員，大家都辛苦了」。