大S今(3日)因不忍被前婆婆張蘭連日來的攻擊，在社群連發2則貼文，不僅曬出銀行明細，證明2套房都她貸款買的，還曝光汪小菲親筆寫下的2600萬元借據，表示他從2018年借的錢至今只還500萬元，諷刺「嫁入『豪門』真是穩賠」。

大S發文曝光汪小菲親筆寫下的借據，內容寫道「本人汪小菲向徐熙媛一共借款2600萬元，2000萬用於酒店投資、600萬用來周轉律師費，於2018年底全部還清，特立此據」，不過大S卻透露事隔至今只還了500萬元。

這讓她也忍不住諷刺「嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」而大S也以愛新覺羅汪稱呼汪小菲，看來似乎已被氣到不行。

網友見狀也紛紛留言打氣「姐姐加油，希望正義得以伸張」、「終於講出事實，妳是對的」、「辛苦妳了」，還有人表示「他字太醜，我看不懂最後一句」。而除了汪小菲親筆借據外，大S公開銀行帳戶明細，表示2套房都是她貸款買的，最後還不忘暗酸張蘭「心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑！」砲火猛烈。