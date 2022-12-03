俗話說「結婚是愛情的墳墓」，許多人步入家庭後，才發現婚姻不如想像完美，生活瑣事慢慢消磨掉兩人感情，最終走向離婚，但有些人在婚姻裡卻是越來越愛。《搜狐網》近日分享3個把妻子當成寶的生肖男，而且還很戀家，可說是新好男人的代表。

1、 生肖鼠

屬鼠男個性通常較柔弱，遇到事情不敢武斷，往往都先要與妻子討論才能做決定，若出現與妻子意見不合，甚至有爭執狀況時，他們通常都會選擇退讓，因為屬鼠男很重視自己的婚姻，不希望因小事而鬧不合，另外他們也很愛家，認為跟妻子一起生活才有意義。

2、生肖牛

屬牛男很負責任，對妻子非常體貼，為了讓伴侶能過上好生活，他們並不會選擇早點結婚育兒，而是要等到自己在事業上有些成就，才會牽起對方步入婚姻殿堂，雖然女方可能等得有點久，但卻是值得的，婚後屬牛男會盡一切不讓妻子受苦，把愛人捧在手中當寶貝。

3、生肖虎

屬虎男愛好面子，像是擁有兩張面孔，在外態度都較冷漠，不過一回到家後，他們就會變得很溫柔體貼，喜歡與妻子待在一起，結婚多年，兩人依舊宛如熱戀期，而且屬虎男非常珍惜自己的另一半，就算伴侶變得人老珠黃，但在他們眼裡，依舊是當初那個美麗的女孩。