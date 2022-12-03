苗栗縣政府文觀局社區營造成果展，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝所有參與青銀共創的青年夥伴們。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局社區營造成果展，由文創青年所創作的手作繪本。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局社區營造成果展，由泰安鄉泰雅族長輩們所編織的織袋。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局社區營造成果展，文創青年展示串珠工藝。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局社區營造成果展，文創青年展示串珠工藝，母親帶領孩子共同完成串珠創作。（謝明俊攝）

縣政府文觀局社區營造成果展，全家一起體驗擠福菜。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局全力推社區營造及村落文化發展，歷經1年努力下成功輔導三義鄉及頭份市公所，及11個社區、13名青年共同投入青銀共創，照護銀髮工作，3日在苗栗縣特色館舉行成果展，讓所有社區工作者交流參考，一起提昇銀髮照護關懷能量。

苗栗社造有感縣內高齡人口攀升、青年外流嚴重，延續社造共好精神，今年度發展主軸為「青銀共創」，希望打造適宜銀髮居住、青年生活的社區環境，並配合文化部社造4.0形塑「公共治理」、「世代前進」、「多元平權」、「社會共創」等四大政策面向，今年徵選以藝文扎根、舊城百業計畫鎖定青年提案，並鼓勵社區參與、公所整合地方資源，執行內容豐富多元，包括公部門社造推動委員會成立、公民審議、僱工購料營造社區亮點、新住民藺編課程、說書人培訓、食農教育、海洋文化、伯公資源調查、地方刊物編印等面相，展現社區無限的生命力。

文觀局表示，今年計有頭份市公所、三義鄉公所2個公所，苑裡鎮出水社區發展協會等11個社區團隊，以及陳建成13等名青年共同參與計畫執行，其中卓蘭坪林社區、三義青溪協會，今年首次以公民審議結合僱工購料方式，由社區居民提案並參與環境改善工程，打造坪林蜜源生態、拐子湖林下教室，不僅成為社區觀光秘境，也提供了未來社區居民舉辦活動、課程的重要場所。

3日活動邀請苗栗縣後龍灣發展協會、苗栗縣苑裡鎮出水社區發展協會、苗栗縣竹南鎮塭內社區發展協會計30個單位共同展售，並安排福氣安康擠福菜、特色產業DIY活動等體驗活動，讓參與民眾全家共歡。