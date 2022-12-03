車城福安宮管理委員會為體恤每逢進香期湧入的大批香客及遊客，特地斥資千萬，把香爐旁老舊的廁所重新打造成五星級公廁，今年參加環保署「我家的廁所超級讚」績優公廁評比，獲得縣市政府推薦優質公廁為民服務獎。

這座五星級公廁於2020年全新完工，不但重新規劃地基、儲水槽、污水槽及建材外，在整體的空間上使用高級石材牆面、設置無障礙設施、哺育設施及自動化設備，連無障礙廁所也都備有緊急感應器等設施。

尤其考量夏季時車城地處熱帶氣候，更將所有廁所裝設中央空調，加上密集的清理頻率，讓遠道而來的香客及遊客如廁時能有更舒適及乾淨的環境。另外廁所外也增設花台及乘坐座椅等候區，更是從嬰兒到年長者都適用的友善環境公廁。

屏東縣長潘孟安表示，公廁品質為城市文化水平的重要指標，除透過公部門平時巡檢公廁外，更鼓勵屏東縣民共同參與給予評價，監督公廁管理單位，更落實清潔維護工作，提高服務品質，給縣民一個潔淨乾爽的如廁環境。