台中烏日區成功嶺新訓中心1名役男日前因皮膚起紅疹、發癢就診，被彰化王姓醫師診斷感染「疥瘡」，醫師3日向媒體表示，懷疑成功嶺新訓中心已爆發「疥瘡群聚感染」，建議軍方立即處理；對此，成功嶺新訓中心表示，目前並無接獲相關就診之案例，將會進一步調查。

這名役男日前休假返回彰化時，因全身皮膚發癢、出現大片紅疹而前往診所就診，役男向王姓醫師表示，他在部隊中被診斷為蕁麻疹，但服用藥物後一直沒有改善，醫師依照役男描述的身體反應及現場觀看皮膚狀況，診斷應為感染疥瘡而非蕁麻疹。

王姓醫師3日向媒體表示，由於該名役男表示部隊裡有不少人出現類似症狀，懷疑新訓中心已爆發疥瘡群聚感染，強烈建議軍方立即處理，包括棉被、衣物都要使用高溫60度的水清洗才能殺死疥蟲，避免傳染擴大。

王姓醫師也說，蕁麻疹不會傳染，服用口服藥即可治療，但疥瘡是疥蟲沿著皮膚表面鑽洞產卵、排泄引起的皮膚病，染病患者除了皮膚癢，傳染力也很高，需塗抹藥膏治療。

對此，成功嶺新訓中心則表示，經初步調查，目前沒有接獲役男因皮膚發癢就診的案例，將會進一步調查詢問；目前軍方也已將新訓中心的床單、棉被等物送洗殺菌，以防萬一。