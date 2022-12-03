尹馨昨鬆口聊情事。（粘耿豪攝）

尹馨在《第9節課》飾演強勢母親，藏有不為人知的過去。（愛奇藝國際站提供）

尹馨在《第9節課》是個很有手腕的女強人，操控學校一切。（愛奇藝國際站提供）

金鐘視后尹馨日前為主演的愛奇藝最新校園愛情影集《第9節課》受訪。她和Selina前夫張承中（阿中）從2019年交往，一度傳出阿中向她求婚，但2021年3月2人和平分手，卻又在七夕情人節隔天被周刊拍到過夜，令外界霧裡看花。

昨尹馨先是鬆口認現在單身，並解釋這3年的感情狀態自己也有些搞不清楚，「有時那也不叫分手，因為都不是小孩了，就是吵架冷靜，也很難定義說是分手還複合，就是沒有撕破臉，沒有吵到太離譜。」她說2人確定結束關係是在今年，但問及恢單多久？她僅模糊回答：「一會會。」

尹馨表示2人對婚姻其實有共識，但價值觀不太一樣，特別是宗教信仰。她是虔誠的基督徒，但阿中沒有特別的信仰，傳福音給他，他會覺得是遠古的故事，這也是2人沒有繼續下去的重要原因。尹馨：「信仰不同就會影響很多，因為信仰會深入生活，譬如我覺得我的人生是上帝造給我的，但沒有這樣子信仰的人會覺得你在講什麼；或是基督徒十一奉獻很正常，但如果不是基督徒就會無法接受，因為是自己賺的錢。」

她自嘲太晚發現2人價值觀不同，「下次會先問宗教信仰，問相不相信世界上有上帝，也把重要事情提出來，看價值觀差異有多大。」是誰提出分手，她認為大家界定不同，雖和對方還是可以再聯繫，但她不會主動也沒有需要。恢單後尹馨靠著信仰的支持、家人的禱告，讓她能夠勇敢的往前走，只是仍需要時間習慣回到一個人的狀態。

尹馨還是嚮往婚姻和家庭，這2、3年只要時間、工作許可，她都有持續凍卵，因為凍卵需要打大量賀爾蒙，情緒、外觀都會受到影響，她打趣形容卵還沒取出時，自己活像隻母雞在孵蛋，「腹部變超大，好像裡面都是蛋。」這幾年共取出超過30顆卵。

她也透露現在身邊有追求者，但已先拒絕，不希望對方是帶有追求目的接近，還是希望先從朋友做起，「我覺得最好的情侶都有好朋友的成分在，如果有人可以花時間、耐心先理解我，才會覺得有往下一步的可能。」而尹馨曾罹癌入院開刀，她昨表示雖然醫生說腫瘤是良性，切除後就應正常生活不需追蹤，但她還是不放心，下個月會再安排檢查。