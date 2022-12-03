最近天氣冷颼颼，許多人都把毛衣、厚外套穿上身，不過一名鄉民日前竟買了一件比基尼泳衣，還在試穿的時被媽媽撞見，氣得媽媽直說：「整個三角地帶都曝光了!」讓他相當納悶。照片曝光後，引發熱烈討論，還有網友驚呼，「這麼可愛一定是男的」。

原PO在PTT Women Talk板發文表示，近日買了一套很好看的比基尼泳衣，在房間試穿拍照時，碰巧被媽媽撞見，讓他大驚：「整個被看光光惹」，而媽媽也因此勃然大怒，不斷碎念怎麼會在冬天買比基尼：「還買這麼露！整個三角地帶都曝光了!」

從原PO分享的照片中可見，長髮的他用手機遮住整張臉，白色的比基尼胸前和下身都有金屬光環，稀少的布料讓原PO白淨纖細的好身材一覽無遺，原PO好奇發問，「這套比基尼好看嗎？真的有我媽說得那麼嚴重嗎？」

貼文曝光後，馬上就有眼尖網友驚呼：「這ID我記得…是男生本來有女友，後來被開發成有男友的樣子」、「腳掌一看就男的，再往上看ID果然是你」、「這麼可愛一定是男孩子」。然而，也有不少網友留言稱讚，「身材越來越讚啦」、「真的厲害，身材比女生還好XD」、「不錯了，你屁股比我家所有女性都還要翹」、「哭了，為什麼男生的腿比女生好看」。