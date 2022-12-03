行政院農業委員會為拓展多元行銷通路，協助農民推廣農特產品，補助集集鎮公所，推出「2022蕉個朋友吧！集集快閃市集」特色農遊活動，3日在南投市中興新村登場，為期兩天，現場匯集22家優質品牌共襄盛舉，歡迎大家在中興，逛集集。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮環境條件得天獨厚，日照充足、土地排水性佳，農作物種植主要包括山蕉、火龍果、糯米荔枝、芭樂、檸檬等，其中，山蕉、火龍果是集集最負盛名的農產品；在面臨市場選擇多樣化下，農產品競爭力受考驗，為提升集集優質農產品能見度，公所團隊運用創意發想，推出「蕉個朋友吧！集集快閃市集」農產推廣活動，匯聚優良農產品，邀請大家一起走出集集鎮，到南投市宣揚集集鎮的優質農產品。

集集鎮公所表示，為提升消費力，12月3、4日於活動現場消費滿額，可兌換紀念品1份，此外還有精彩表演節目、「我愛山蕉」香蕉免費嘗鮮、加入集集休閒農業區粉專即可獲得限量好禮，還有火龍果草頭娃娃DIY、水草生態瓶DIY等免費體驗，透過系列活動，推廣最優質的在地農特產品展現給民眾，讓民眾安心買、健康吃。

「2022蕉個朋友吧！集集快閃市集」特色農遊活動，4日上午10點到下午4點，在中興新村大操場旁樟樹小森林，兒童公園對面，歡迎相揪親朋好友，假日一起逛市集，玩體驗。