高雄市政府民政局3日於衛武營國家藝術文化中心舉辦「高雄市2022年市民集團婚禮」，共有48對新人在高雄副市長史哲的主持下共結連理，此次市民集團婚禮也創下國內首例，在活動現場搭設VR虛擬實境攝影棚，新人可以自行選擇國內外的知名景點拍攝婚紗照。

此次市民集團婚禮由史哲擔任主婚人，高雄市議會曾麗燕議長擔任介紹人，民政局長閻青智及青年局長張以理擔任證婚人，讓高雄市政府的長官一同見證每對新人的新里程碑。

活動現場特別搭設了VR虛擬實境攝影棚，透過虛擬實境攝影棚，新人可以自行選擇日本京都、紐約街頭、大港橋、旋轉木馬等處為婚紗照拍攝背景，讓新人留下美好回憶。

史哲表示，這場集團婚禮是口罩令解除後第一場大型活動，在這裡大家都不用戴口罩，剛開始可能還不習慣，但這也是象徵新生活的開始。

市長陳其邁特別由史哲代為轉達祝福，並表示行政院長蘇貞昌今年8月宣佈，每月的育兒津貼從3500元加碼至5000元，陳其邁自己也一直都在研究再加碼相關的育兒津貼，請大家拭目以待，希望可以增加今天在場的新人增產報國意願。