苗栗縣長徐耀昌3日上午授旗給參加全國語文競賽的全體師生，替全體參賽員加油打氣。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌3日上午授旗給參加全國語文競賽的全體師生，替全體參賽員加油打氣。（謝明俊攝）

今年的全國高中小學語文競賽，將從4日起在新竹市3所國、高中登場，苗栗縣歷經初、複賽後共遴選出71名優秀個人競賽員，代表苗栗縣參加全國賽，苗栗縣長徐耀昌3日上午替代表隊授旗，鼓勵參賽學生努力表現。今年競賽新重點在於本土語文，南庄鄉蓬萊、東河及泰安鄉泰興等國小都派出學生，參加賽夏族語及泰雅族語賽程，要為苗栗縣拿下原住民族語的好成績。

今年全國語文競賽將於4日在新竹市光復高中、培英國中及建華國中舉辦，苗栗縣長徐耀昌特別在比賽前一天，在縣府一樓大廳授旗嘉勉代表隊，鼓舞競賽員信心，期望競賽員都能發揮最佳實力，締造輝煌佳績。

去年全國語文競賽，苗栗縣成績亮眼，共有25名競賽員榮獲特優、33名競賽員榮獲優等。今年縣府教育處舉辦一系列的初賽、複賽後，共遴選出71位優秀的個人組競賽員，代表苗栗縣參加全國決賽。

今年教育部為普及本土語文教學生活化，特新增試辦本土語文讀者劇場，由教學人員帶領學生共讀文本，提升學生於學習本土語文的動機及興趣。鼓勵各校各班級以生活化、趣味化的方式，結合課程推行，力求活學活用，揚棄背誦訓練，讓本土語文融入課程與生活。苗栗縣共遴薦蓬萊、東河、泰興等11所國小，12支隊伍61位國小、國中及高中學生參賽。

縣長徐耀昌非常重視語文教育的扎根，近年積極投注語文基礎扎根與培訓的經費，特別感謝帶隊老師的辛勞，期盼選手們與全國各縣市優秀選手同場競技，展現本縣在語文教育推動的成果。