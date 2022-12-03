台南市環保局招考清潔臨時人員，不分男女均須扛米袋通過體能競速測驗。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市環保局招考清潔臨時人員，不分男女均須扛米袋通過體能競速測驗。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市環保局招考清潔臨時人員，不分男女均須扛米袋通過體能競速測驗。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府環保局今天起一連2天招考清潔臨時人員，參加招考人員須扛米袋通過體能競速測驗，男生負重15公斤、女生8公斤，來回跑60公尺，預計錄取300人，逾3000人報考，實際應考人數2717人，為搶公家職缺，現場不分男女都奮力扛著米袋，全力向前衝。

環保局指出，考量清潔工作大多是體力的重活，扛米袋體能競速測驗是最公平、合適的方式。捲土重來的王姓應試者說，3年前差一點點就能捧公家飯碗，今年完成報名後，就展開自主訓練扛15公斤米袋跑60公尺，已足足練了1個月，做了最大的努力，希望老天幫忙達成心願。

今年環保局清潔臨時人員招考，報考人數3162人，總應考人數2717人，其中男性1920人，女性797人，年紀最輕18歲、最年長的為63歲，其中，研究所以上學歷有45人。環保局說，此次招考特色為男、女分開體能測試，女性報考人數增加外，錄取率也將較往年提升。

環保局招考清潔臨時人員向來相當熱門，往年曾吸引逾4000人報考。環保局更首次啟用防弊系統，在應考者報到時，透過軟體比對其報名表上的大頭照，進行人臉比對，確定應考人為本人。

環保局表示，此次招考清潔臨時人員錄取名額300名屬於「儲備性質」，是預估退休離職缺額而訂定，錄取人員將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用，預定於體能測驗全部結束後的2個工作日內，在環保局網站公告錄取候用人員名單。

環保局指出，清潔隊工作內容從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查至夜間清運垃圾等。清潔臨時人員目前每月基本薪資2萬5250元（含勞健保），另有清潔獎金8000元及加班費，駕駛另有安全津貼600元；清潔臨時人員表現良好升正式隊員後，基本薪資3萬5770元，加上清潔獎金8000元，月收入逾4萬元。