劉芸鳳也說，近2年因疫情影響，善款急遽減少，募款變得困難，希望藉由這次公益演唱會凝聚大家的愛心，扶持惠明視障者教養院繼續前進。（劉芸鳳提供／潘虹恩台中傳真）

厝邊頭尾聯播網主持人、中醫師劉芸鳳從小就愛唱歌，如今重拾麥克風、站上舞台， 3日下午於大里軟體藝術廣場3樓演藝廳舉辦為愛而唱公益圓夢演唱會，盼將演唱會所得回饋惠明視障者教養院，幫助盲人重建。

劉芸鳳說，她從小就愛唱歌，經常透過歌唱比賽，抱著電視、冰箱等大獎回家，但長大從醫後，她漸漸遺忘了歌唱的純真與美好，這次她重拾麥克風，裝備好自己，感謝社會曾經給她充滿艱辛的磨練，使她成長，同時感謝社會給她溫暖的支持，希望能用當初純真唱歌的快樂來回饋社會。

劉芸鳳也說，近2年因疫情影響，善款急遽減少，募款變得困難，希望藉由這次公益演唱會凝聚大家的愛心，扶持惠明視障者教養院繼續前進。

惠明視障者教養院院長甘淑娟表示，劉芸鳳與惠明視障者教養會很有淵源，她很早以前曾帶過惠明視障者教養院的孩子們，一直惦記著這些孩子，因此這次舉辦圓夢演唱會，同時結合公益，希望能為教養院的孩子做一點事；惠明視障者教養院此次也有4位視障生分別演奏小提琴、長笛、鋼琴和電子鼓組成樂團，一同參與演出。

甘淑娟表示，惠明視障者教養院是私立的社福機構，也是國内唯一收容視多重障礙成人教養及安置的機構，院生的障礙程度除了先天性視覺障礙之外，還合併智能、情緒、自閉、肢體等超過2種以上的障礙；目前機構大部分的經費和物資來自於外界愛心人士的捐助及奉獻，感謝劉芸鳳舉辦公益演唱會捐款給惠明視障者教養院。