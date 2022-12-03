中友夢幻甜點展集結34家超人氣排隊名店，推出各式甜點美食，即日起到19日於中友百貨B棟13F大廳夢幻開展。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

2022年12月3日台中市：日曜天地OUTELT請到斜槓藝人張文綺（左）代言分享血拼置裝哲學，並送出百份鹹酥雞套餐給消費者品嚐。（日曜天地提供／馮惠宜台中傳真）

2022年12月3日台中市：日曜天地OUTELT請到斜槓藝人張文綺代言分享血拼置裝哲學。（日曜天地提供／馮惠宜台中傳真）

疫情再鬆綁，戶外免罩令實施首遇假日，台中百貨賣場看準年底這波購物需求，日曜天地OUTELT請到斜槓藝人張文綺與消費者熱情互動，更送出百份鹹酥雞套餐；而中友百貨即日起舉辦「夢幻甜點展」集結34家泡芙、蛋糕盒子、南洋口味點心、堅果零食等視覺系美食，吸引民眾脫下口罩IG拍一波。

日曜天地OUTELT即日起至12月26日舉辦「Family Sale」年度出清活動，所有商品下殺1折起，整個12月周周都有熱門品牌輪翻辦出快閃出清，另有會員消費回饋抽日本東京雙人來回機票及阿里山英迪格酒店住宿一晚的好康。

適逢戶外免罩令首個假日，日曜天地OUTELT邀請在台中開了兩家鹹酥雞店斜槓藝人張文綺與消費者互動，除分享私著治裝的精省秘訣，更帶來自家鹹酥雞套餐分享給粉絲們。

中友百貨則是集結34家超人氣排隊名店舉辦「中友夢幻甜點展」，邀請來自台南的網路名店「白面酥生」、台中打卡名店「貳食尋夢所」、稱霸麻糬界的「西螺麻糬大王」、還有傳統口味「TOODO來一捲花生捲叭噗」….等超強大的商品陣容，邀請消費者脫罩吃美食，還要IG拍一波。

中友夢幻甜點展是每年耶誕節必備的主題活動，搭配全館耶誕氣氛，洋溢濃濃的過節氛圍，今年也推出超豐盛的商品陣容，中友百貨企劃處經理簡聰政表示：除了泡芙、蛋糕盒子等甜點之外，今年也蒐羅了南洋口味點心、堅果零食，同時在C棟13F大廳舉辦「醜白兔驚喜派對快閃店」、「真珠美人魚期間限定店」等活動，再搭配年底家族點數放大折抵，精彩活動也吸引滿滿人潮。