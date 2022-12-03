穀保家商3日在中信盃黑豹旗4強賽以3比2險勝鶯歌工商，連續6年挺進最終戰，距離隊史第3冠只差最後一步，明天將與寫下隊史新猷的普門中學爭冠，總教練周宗志不敢大意，希望高二的投手群能盡量壓低失分。

穀保先發投手黃仲翔面對5打席被敲2支安打、失1分，投出三振、保送各1次，僅投0.2局就被換下場，第2任投手林盛恩接手4.1局無責失，孫易磊後援2局無失分，穩住1分領先優勢。

周宗志表示，賽前評估面對鶯歌會是場低比分的比賽，林盛恩也是設定只要先發投手有危機就立刻推上去，但他指出林盛恩在比賽中想要「留力」，導致速度掉很多，「現在高中生不應該是這種心態。就算是丟到沒有力了，也還有後援投手，會再跟他溝通一下。」

林盛恩坦言，前面自己催球速但球路都偏高，中間為了要壓低球速就有點用放的，但他們也有抓我的球在打，用碰的，滿多碰成界外。」雖然拿下勝投，但他對自己表現並不滿意，「控球、搶好球數、決勝球都沒有做到最好。」

擊敗鶯歌搶下冠軍賽門票，但對手卻不是過去幾年的平鎮，周宗志認為，普門這幾年打線很整齊，加上陣中林盛恩、孫易磊都因用球數限制無法再登板。林盛恩則說，雖然明天對普門無法再登板，希望能用手中球棒為球隊建功，他也提到普門曾在立德盃擊敗平鎮，實力不容小覷。

他也希望陣中幾名高二投手都能夠扛起重責，點名今天僅丟28球的黃仲翔、陳睦衡、何品室融、楊峻翔等人都要備戰，「投手調度會快一點。」