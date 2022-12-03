友善環境及愛護地球，全素、彈性素、或蔬食料理，已蔚為新食尚美學潮流，國立高雄餐旅大學廚藝學院主辦「新素味食代Start Up-食農教育×智慧食尚x綠色永續x從心啟動」活動，藉由產官學界專家達人的力量，攜手倡議「廚藝地球日」，希望共同回到初心、從心啟動，讓更多人、更多餐旅企業一起行動。

高餐大校長陳敦基表示，隨著氣候變遷、碳足跡、綠色永續的議題被提出，身為餐旅龍頭的我們，不僅是料理藝術的創作者，更是綠色永續與永續飲食轉型的操舵手。

陳敦基指出，希望藉由高餐大2日舉辦的「新素味食代Start Up」倡議活動，培育新素食蔬食廚藝人才，拓展以師生為主體的大學社會責任，也對於永續與創新實踐等USR、CSR、ESG及SDGs的議題更多瞭解，積極連結在地產學企業發展，深化產學結盟並落實綠色永續、關懷社會、善盡社會責任，共創「廚藝地球永續共榮圈」。

高餐大說，因應聯合國永續發展目標SDGs及全球對ESG 、CSR 、USR等議題的廣泛討論與重視，以及企業碳中和或淨零等綠色環保行動的興起，綠色永續行動已成為全民運動，為了友善環境及愛護地球，全素、彈性素、或蔬食料理，已蔚為新食尚美學潮流。

高餐大表示，「彈性素食主義」人口在2020年，已占全球人口42％，而台灣素食人口高達330萬人，排名全世界第二，台北更是被CNN評選為「十大素食友善城市」，且2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)報告指出，每人每天只要吃一餐蔬食，就可以為地球減碳約2公斤，這是個人最容易實踐的永續行動，「無肉經濟」的潛力正在台灣崛起。

高餐大表示，多年投入綠色廚藝永續議題的廚藝學院曾裕琇院長、與餐創中心葉建志老師，帶領著「新素味青年主廚群」，嚴選臺灣新興食材從產地到餐桌，結合智慧農業、食農教育、格外品創價、潔淨飲食、植物肉科技、低碳蔬食及療癒經濟等諸多綠色廚藝元素及趨勢，製作出一道道惜食續食且「素在好味道」的創新菜色，並融入諸多臺灣在地特色農創產物。