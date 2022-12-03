儘管因人權議題及壓榨勞工遭受外界抨擊，卡達仍自認本屆世界盃舉辦相當成功，讓他們有著更大的決心，根據外媒《路透》表示，熟悉奧運申辦流程的人士透露，卡達有意再度申請2036年奧運主辦權，盼望成為第一個舉行奧運的穆斯林國家。

搶下世界盃主辦權後，卡達豪砸2290億美元在國內的基礎措施上，包含全新的地鐵系統及最先進的體育設施，再加上以舉辦世界盃的亮眼成績背書，卡達認為自己處在拿下2036年奧運主辦權的頭排競爭位置。曾舉辦過2006年亞運的卡達，在2016、2020年兩度申請奧運主辦權，卻因國際奧委會以「擔憂沙漠國家的夏季氣溫」為由，未能入圍候選名單。

2019年在卡達舉辦的世界田徑錦標賽，就是因為當地炎熱高溫，馬拉松項目有接近一半的選手選擇退賽，不過在本屆世界盃，卡達在能湧進萬人的足球場內引入了空調系統，降低場館內高溫所帶來的風險。

有興趣舉辦2036年奧運的國家，包括印度、印尼、韓國及德國。卡達希望獨自接手2036年奧運主辦權，不過傳出國際奧委會可能出手施壓，要求卡達與鄰國沙烏地阿拉伯聯合舉辦。