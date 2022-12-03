第43屆時報文學獎頒獎典禮3日在中國時報大樓舉行，影視小說組二獎得主為陳柏煜，獲獎作品為〈愛的藝術〉，他表示，寫作對他而言是一種創造，「寫作也是一件自發性的事情，作者主動透過書寫，開闢了一個小空間，原本那件事情不存在，但有個欲望在那裡，開啟了一個小空間。」

陳柏煜說，〈愛的藝術〉是談論失去，「失去一個戀人的經過，同時又牽扯到藝術論，談論藝術創造的過程是什麼，以及談論什麼是創作。」

陳柏煜已是出書作家，他出生於1993年，是台北人，畢業於政大英文系，曾獲選入雲門流浪者計畫，出版作品《科學家》、《陳柏煜詩集mini me》、《弄泡泡的人》等作。同時是木樓合唱團成員。

陳柏煜表示，書寫〈愛的藝術〉時，也以文豪王爾德《格雷的畫像》、電影《藍色是最溫暖的顏色》為靈感，「我在小說裡有一段電影情節的應用，畫了過去愛人的畫像，一段感情結束了，但是卻又在別的地方和畫像相遇，這發生了特別的效果。」

值得一提的是，陳柏煜除了寫作、音樂，對不同的文化也有深度的關懷，他原本預定要執行雲門舞集的流浪者計畫，到印尼流浪，但因為疫情而延後。為此，他也沒讓自己閒著，而是選擇學習卑南語，從語言體會文化內涵。

陳柏煜表示，「能學習少數又美麗的語言，是一件很珍貴又具使命感的事情。」陳柏煜表示，參加頒獎典禮當天，其實原本要參加卑南語考試，之後他會好好完成這項計畫，也鼓勵更多人能學習少數語言。