「2022悍動希望公益棒球營」3日在新莊棒球場登場，由富邦悍將王勝偉、范國宸、王正棠、陳仕朋、申皓瑋、戴培峰等球員，加上江少慶、劉家豪一起組成超華麗教練陣容，於「悍將騎士團」化身團長與關主，培訓小球員們全方位的棒球技能，下午則擔任騎士爭霸賽指導教練，一圓孩子們的職棒體驗夢。

這次邀請基金會「用愛心做朋友」合作學校，花蓮新城國小、雲林饒平國小、嘉義大同國小、新北中港國小、新北民安國小等棒球隊的小球員齊聚新莊棒球場。

今年公益棒球營以悍將騎士精神為主軸，小球員們隸屬不同的騎士團，以小騎士身分進行全日挑戰，完成後可獲得專屬騎士徽章及獎項加冕。上午的「悍將騎士團」訓練，以寓教於樂的方式設計關卡，由富邦球員親身指導小球員的投球、打擊、守備及短打技巧。

擔任「強打少年團」團長的申皓瑋表示，今年是第二年參加公益棒球營，在休賽季可以參與這個活動真的很有意義，感覺得到孩子們對棒球滿滿的熱情，應援教學時小球員狂熱的唱歌跳舞應援讓他印象深刻，希望他們可以一直以這樣快樂的心情繼續愛棒球。

除了歡樂的應援教學外，今年還特別規劃了熱血主播體驗的環節，由專

業體育主播張立群擔任教練，讓小球員們學習如何播報棒球，透過口語表達技巧為緊張刺激的球賽增添觀賞性。

下午的悍將騎士爭霸賽採分組循環賽，讓每一個騎士團都有機會爭取冠軍，考驗小球員們與新隊友及教練迅速磨合的能力，同時加強他們的團隊合作能力。擔任「王拔團」團長的王勝偉說：「今天自己帶領的小朋友雖然在預賽二連敗，但成績不是最重要的，逆境反而讓孩子們有機會學習團隊合作。」

當團員們互相指責，王勝偉就引導大家彼此鼓勵，孩子們也很快地在下一場比賽改善；他也以自身的熱情感染孩子們，希望現階段的小球員可以擁有更多對棒球的愉快回憶，他相信有充沛的熱情支撐，這條棒球路

就能走得長久。

范國宸鼓勵小球員，面對棒球最重要的是心態要健康，對自己有正向信心，認真去了解自己做不好的地方，再做到好就對了。江少慶也分享經驗，「勇於面對失敗，因為失敗久了一定會成功，那一刻你就會發光。」

「悍動希望公益棒球營」去年因為疫情停辦，今年熱情回歸，富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，運動是我們認為與正向力量最契合的表現，符合富邦的品牌精神，因此基金會善用集團兩個職業球隊的資源，每年都邀請球員們一起共襄盛舉，讓這些對棒球、籃球有夢的孩子有非常好的管道可以學習，我們也收到孩子們及老師教練們非常好的反應。