南投清潔隊垃圾暫置場今（3）清晨發生火災，濃煙從垃圾堆中竄出，伴隨劇烈臭味讓附近民眾抱怨連連。（翻攝自臉書「爆料公社」）

南投清潔隊垃圾暫置場今（3）清晨發生火災，濃煙從垃圾堆中竄出，伴隨劇烈臭味讓附近民眾抱怨連連。（翻攝自臉書「爆料公社」）

南投清潔隊垃圾臨時暫置場今（3）清晨發生火警，濃煙從垃圾堆中竄出，伴隨劇烈臭味讓附近民眾抱怨連連，有網友PO文喊「濃濃的黑煙讓整個空氣充滿臭味，真的很臭啊」，據了解起火原因是垃圾堆積產生自燃，目前環保局啟動微型感測器進行空品監測，稱目前AQI（空氣品質指標）均屬良好等級。

南投清潔隊垃圾暫置場今（3）清晨5點左右發生火警，起火位置位於垃圾暫置場，消防局經通報後到場滅火，清潔隊以挖土機開挖防火線，並配合消防局灑水降溫，初步控制燃燒面積在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續進行滅火，初步判斷起火原因疑似垃圾堆積產生自燃，實際原因待消防局鑑識判斷。

據了解目前火災現場仍有白煙，環保局啟動微型感測器等設備，持續進行相關空品監測，再依據環保署空氣品質監測網南投縣三測站AQI均屬良好等級，環保局提醒民眾因異味較不易監測，請減少外出，如需外出時請務必戴口罩。

稍早有網友在臉書「爆料公社」發文抱怨垃圾山燒起來，竄出濃濃黑煙讓整個空氣充滿臭味，嗆「真的很臭啊，選前拜託，選後推託」。