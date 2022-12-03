印尼西爪哇3日當地時間下午4時49分發生芮氏規模6.4地震，中央社記者在首都雅加達並未感受到震度。據印尼媒體報導，萬隆（Bandung）、茂物（Bogor）都有居民感到搖晃，而日前發生地震的席安約鎮（Cianjur）災區震感明顯。

印尼羅盤電視台（Kompas TV）報導，災區席安約鎮震感明顯，地震當下很多人都離開房子避難，至於是否有災情，仍在確認中。（編輯：黃自強）1111203