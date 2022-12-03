女星大S前夫汪小菲從11月底在微博發文，雙方開始隔空交戰，在汪小菲媽媽張蘭連日在直播中詆毀，大S今（3日）不再容忍曬購屋明細及汪小菲借款借據反擊，更直言「嫁入豪門穩賠」；汪小菲對此也做出回應，狠嗆大S睜眼說瞎話，表示當時離婚時說好不用還，也有律師在場，更揚言要公開手邊證據。

汪小菲從11月底在微博發文，雙方開始隔空交戰，其中汪小菲媽媽張蘭更是在直播痛罵S家，還發言詆毀她婚內出軌等，更一身綠在直播暗喻大S給汪小菲戴綠帽；讓大S氣得在IG接連發文曬證據反擊，一張購屋明細和汪小菲與她借款的借據，無奈表示「嫁入豪門穩賠」。

汪小菲嗆大S睜眼說瞎話，更揚言要公開證據。（圖／摘自汪小菲微博）

而張蘭先在直播冷淡回應，「找雙方律師來談啦」，沒想到汪小菲也在微博發聲開戰，嗆大S睜眼說瞎話，解釋借據由來及離婚時明明說不用還，都是大S出爾反爾，他也願意還錢，當時律師都在場，有人替他作證，還直言會公開證據打臉她。

汪小菲聲明全文：

徐熙媛，我本來對你還保留孩子母親的這個身份，你今天睜眼說瞎話，你根本就不配當我孩子的母親。咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有帳戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了帳戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麼時候，給你給家那麼多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麼多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩餘的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！