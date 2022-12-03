周曉涵、周孝安快閃沿街發喜糖，為新戲《加油喜事》宣傳。（TVBS提供）

孟耿如今罕見在臉書上宣洩育兒情緒，文中提及老公黃子佼常以工作為主，自己則是要兼顧工作和育兒，心力交瘁。周孝安昨為新戲《加油喜事》宣傳，心有戚戚焉地表示能夠理解孟耿如心情，他和老婆陳天仁育有1女已1歲多，他說有回老婆到外地拍戲，自己一個人帶小孩7天，每天都蓬頭垢面，還要提高8度音「賣笑」取悅女兒，只為了讓她吃口飯，「我已經顧到不知道自己是誰了。」

周孝安雖自豪陪小孩玩、哄睡、洗澡他都能獨自完成，但拍完戲回家還要顧小孩，真的很容易有情緒，也曾和老婆大吵過，2人花很多時間溝通，現在都能互相配合，「照顧小孩的比重沒有說誰要照顧多少，就是誰工作比較忙就要體諒。」不過他也認有了孩子後夫妻感情的確有受影響，沒有太多耐心理解彼此，也不太會開玩笑了，「現在講話會小心翼翼，要考慮到她是不是會誤會意思，夫妻相處也比較敏感。」

周孝安說現在的婚姻狀態雖有進步空間但還是很開心，他露出為人父的喜悅透露日前女兒才剛滿一歲，舉辦抓週派對，「她抓到彩妝用品，可能以後很愛漂亮。」只是他也奉勸一旁地周曉涵要考慮得很清楚再決定結婚，「這樣才可以承受很多衝擊，婚前都會把婚姻想得很美好，沒想到要花那麼多時間和耐心。」

劇中周孝安夾在老婆周曉涵和媽媽陳亞蘭之間，陳亞蘭還會把他當狗罵，以往演慣霸總的他，笑說在這部戲地位低下、常被霸凌。演夫妻少不了親密打鬧橋段，周孝安會把周曉涵當小孩哄，還會揉她的臉，周曉涵：「他一開始不敢碰我，我跟他說沒有不能碰的地方。」

戲裡陳亞蘭會隨時開2人房間，讓周曉涵氣炸。戲外周孝安說他也曾主動把磁卡給媽媽，讓媽媽隨時都能到家裡走動，他開玩笑說：「這樣可以防範我們生第二胎。」不過婆媳之間偶有不愉快，周孝安都會站在老婆這邊，請媽媽尊重2人的生活方式。

TVBS 8點檔《加油喜事》由周曉涵、周孝安的一場婚禮，重新引爆決裂30年的閨密陳亞蘭、王彩樺之間的精采對決，令人期待。自12月14日起，每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道播出。每週一至週五晚間10點於台視頻道播出。