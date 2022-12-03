「2022竹縣東興圳光藝節‧星光月夜」3日晚點燈，東興圳沿線4個公園8座國際級光藝作品同時綻放光芒，呈現不一樣的星光月夜。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左三）等人為東興圳光藝節進行點燈儀式，東興圳沿線4個公園8座國際級光藝作品，同時綻放光芒。（羅浚濱攝）

全台最美的光影藝術饗宴在新竹縣！「2022竹縣東興圳光藝節‧星光月夜」3日晚由縣長楊文科等人進行點燈儀式，東興圳沿線4個公園8座國際級光藝作品，同時綻放光芒，現場民眾直呼太好拍！

楊文科指出，東興圳光藝展期自即日至明年 1月20日農曆春節前，歡迎大家前來新竹縣最具特色的水岸公園看表演、享美食、賞燈景，漫步長達1.1公里的夢幻光環境，感受不一樣的星光月夜。

東興圳光藝節系列活動3日下午1點起開跑，今年首度推出、一開放網路報名即迅速秒殺的「樂游游」創作營，由彩繪藝術家阿奈與親子家庭發揮想像力「一起完成更有意義！」將東興圳美好的風景、人文、生態融入作品並將現地展出，歡迎大家再來尋找自己的創作。

4點起集結文創、小農、美食及親子手作品牌的近百攤星光市集開張，為鼓勵響應環保愛地球，前50名租借環保餐具的民眾也致贈限量100元兌換券可於活動攤位使用。

晚間6點「點燈儀式暨耶誕愛無限」活動盛大登場，新竹縣長楊文科及最萌的吉祥物皮皮獅現身發送紀念紅包袋同樂，帶領充滿期待的縣民們倒數啟動「風生」主燈，象徵點亮希望、竹縣風生水起展望美好未來。

精彩舞台節目包括「數位歌姬-米利亞」、金曲獎客家樂團組合「愛客樂 iColor」、「雙人組合 -JJ 原木樂團」、「甜美女聲 -鄭怡琳」、「音樂頑童-HAOR 許書豪」輪番登台演出。

楊文科表示，在聖誕節前夕的12月24日，特別規畫小朋友最喜歡的「童趣嘉年華」活動，邀請全台唯一客家搖滾兒童樂團、金曲製作人劉劭希帶領的「搖滾童謠樂團」，及小朋友最愛的泡泡秀、魔術秀和唱跳互動，再加上近百攤的星光市集，包含文創、小農、美食及親子手作等，有吃又有玩，從下午嗨到晚上，陪伴大家度過不一樣的平安夜！更多活動詳情，請至 FB 粉絲專頁「新竹縣政府文化局」及新竹縣政府文化局官網查詢。