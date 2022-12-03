「2022台北耶誕愛無限」的繽紛燈飾。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

「2022台北耶誕愛無限」設置互動燈飾，讓民眾拍照打卡。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

迎接繽紛耶誕節，「2022台北耶誕愛無限」以聖潔、榮耀的黃與白色調為基調，將台北市新生南路至公館自來水園區化身為行走的美術館，沿路設置六大絕美燈區，讓民眾經過都能感受到不一樣的耶誕氛圍，此外，12月5日至25日更有公館商圈消費抽獎活動，有機會抽中500元抵用券。

台北市長柯文哲3日出席點燈活動時表示，今年是「台北耶誕愛無限」舉辦的第三年，隨著邊境解封，外國旅客慢慢增加，希望透過耶誕活動，拉近與國內外旅客的距離，新加坡有一條烏節路，北市也可參考並串連景點振興觀光，這次6大燈區與街景建築融合，將變成北市12月觀光亮點。

今年「台北耶誕愛無限」燈飾，除了台北捷運公司於大安森林公園11號出入口打造9米高的聖誕樹燈飾，觀傳局也於新生南路至公館自來水園區設置6大絕美燈區，12月3日起至明年1月2日，每日17時至22時亮燈，歡迎民眾來拍照打卡。

觀傳局表示，位於聖家堂周邊的月光燈區，一走進就能看見溫煦的月亮型裝置及打卡座位，再走進巷弄，便會發現大型銀白雪花落在和平長老教會前；最後漫步到思源街口廣場的冬季仙境燈區，大榕樹與一旁廊道交織出金色燈海，多樣化的美拍燈飾，讓民眾在整條新生南路及公館商圈都能發現驚喜。

除了六大燈區，今年也攜手公館商圈推出消費抽好禮活動，只要於12月5日到12月25日活動期間，至指定合作店家單筆消費滿150元，即可至台北通APP參加抽獎活動，有機會抽中iPad mini、Switch、Airpods Pro、千元商圈驚喜大禮包、500元電子商圈消費抵用券等耶誕好禮。

另外，12月23日晚間將舉辦「2022台北耶誕愛無限 耶誕健走報佳音」活動，邀民眾從真理堂出發，行經公館商圈到自來水園區思源街口廣場終點站，沿途報佳音、發送小禮物，共度歡樂佳節。