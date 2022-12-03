藥華藥（6446）3日榮獲第十九屆「國家新創獎」生技製藥與精準醫療類別的「企業新創獎」，以「台灣第一個創新生技新藥全方位營運模式－以百斯瑞明R為例，研發、製造、全球臨床及全球行銷」項目獲評審團評鑑為在創新特色、應用策略、經營管理、智財管理等面向表現優異，足為新創標竿。

由生策會主辦的「國家新創獎」，是台灣學術研究單位、生技公司及醫院在生技研發能量與創新力表現的指標性競賽，每年匯聚產、學、研、醫界超過1,500位創新人物代表參與，亦為台灣新創連結全球資本最具規模的平台，獲獎團隊受政府與業界高度關注，也提升國內外合作及投資機會。

藥華藥以原創性長效型蛋白質藥物研發PEG技術平台及高難度小分子合成藥物技術為基礎，成功自主研發新一代長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101。中文商品名為「百斯瑞明R」，英文商品名為BESREMiR），為第一個獲美國FDA核准治療所有成年真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）患者的藥物，也是第一個獲核准用於PV的干擾素，具創新特色及完善的專利布局。

Ropeg已取得歐盟、美國、台灣、韓國、以色列及瑞士PV藥證，並在數十國上市銷售，臨床應用價值高且具市場競爭力。藥華藥以台灣為基地建立集團總部與研發製造中心，陸續於中、日、美、韓、香港、新加坡成立子公司，延攬國際優秀科學家與高階管理人才，組建強大的全球行銷運營團隊；歐洲市場則授權代理通路商進行銷售。

藥華藥林國鐘執行長表示，未來將持續拓展旗下藥品使用範圍，並規劃新產品線以強化公司優勢，運用專利技術於更多生物製劑，服務尚未被滿足的醫療需求，嘉惠更多患者；更期許以創新的生技新藥全方位營運模式不斷砥礪新創精神、激盪新創思維。