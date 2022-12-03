英國皇家聯合軍種國防與安全研究所（RUSI）近日繳獲一份由普丁簽署的文件，內容揭示戰爭前夕他計畫攻烏的4大劇本，包括進行大規模導彈、空襲以及試圖謀殺官員，還概述了俄軍將用10天取得烏克蘭控制權。

綜合《新聞週刊》、《基輔郵報》報導，這份副本詳細指出俄軍方計畫以壓倒性火力擊垮敵人，以及侵略性的姿態迫使西方世界做出讓步，除了避免更嚴重的流血事件，還會破壞烏國領導階層的穩定，從而為俄羅斯「希望今年8月前併吞、10天內奪取烏克蘭」的行動掃除路障。

內容提及，俄國的侵略計畫圍繞在4大關鍵「假設」如期發展，一、入侵進展迅速，剷除國際社會回應的能力；二、烏克蘭領導政權很快就會跨台，好讓親俄烏克蘭人控制宣傳機器；三，俄羅斯將取得電力、暖氣(特別是核電廠)和金融基礎設施；四、成為世界第二強大的軍隊，參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）開戰前喊話，這場戰爭會徹底拿下烏克蘭。

此外，還包括一份針對烏克蘭官員的暗殺名單，他們要對那些逃跑或投誠者趕盡殺絕，不留活口。甚至分門別類，像是「克宮要殺的人」、「需恐嚇或鎮壓的人」、「鼓勵與俄合作的人」、「俄已經確定要合作的人」。

報導指出，結論是，上述四個假設主要來自克宮恫嚇，儘管基本面如入侵規模、範圍、據點等與實際情況差距不大，重點是普丁高估了敵國對澤倫斯基政權的支持，加上自家軍隊表現不佳，這些都給足北約盟國時間應對。

RUSI分析師認為，比起克宮對烏國反應的預測，他們似乎更關心計畫裡某環節可能失敗或發生錯誤，因為該文件由普丁親自簽署，已過濾掉大部分官員參與討論，在缺少「被挑戰」、「被質疑」的情況下，基層單位在行動前數小時才能收到命令。