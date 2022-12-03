由長榮大學、國際珍古德協會、虎山實小舉辦的「2022根與芽動物嘉年華－生命之網」為瀕危動物發聲。(曹婷婷攝)

24校參與2022根與芽動物嘉年華，今天在安平踩街為瀕危動物發聲。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

24校參與2022根與芽動物嘉年華，今天在安平踩街為瀕危動物發聲。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

24校參與2022根與芽動物嘉年華，今天在安平踩街為瀕危動物發聲。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

24校參與2022根與芽動物嘉年華，今天在安平踩街為瀕危動物發聲。(長榮大學提供／曹婷婷台南傳真)

超過千人扮裝西伯利亞虎、丹頂鶴、亞洲獅等瀕危動物，今天下午在安平熱鬧踩街，由台南24校舉辦的「根與芽動物嘉年華」，今年以「守護瀕危動物」為主題，共同為動物發聲，大小朋友們除了扮裝成動物踩街，也在安平遊憩碼頭榕樹廣場擺攤，向市民呼籲保育生物的重要性。

由長榮大學、國際珍古德協會、虎山實驗小學共同舉辦的「2022根與芽動物嘉年華－生命之網」，今年邁入第8年，逾千名來自台南24所學校及台北珍古德實驗教育機構師生、家長，親手製作動物造型環保道具遊行踩街，同時也設計瀕危動物保育及生態的闖關攤位，向大眾呼籲保育生物的重要性，一起為世界瀕危動物發聲，讓大眾了解環境破壞對生物的影響。

連續8年舉辦的根與芽動物嘉年華，參與學校從第1年8校，到目前已擴展至24校。長榮大學副校長孫惠民表示，期盼藉由生態藝術和動物嘉年華成果發表，落實環境守護的公民行動與參與。

國際珍古德協會理事長賴秀如提到，根與芽計畫是珍古德博士發起的國際性行動教育，希望培育更多年輕人愛護動物、關懷環境及社區。目前成立根與芽小組的國家已超過60個，全世界逾1萬2000個小組成立，台灣則有超過1200個小組，從幼稚園到大專院校甚至社區都有。

國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄，截至2022年止評估超過4萬1000種物種受到威脅，甚至瀕臨絕種，高達20％遭滅絕威脅。

副市長戴謙也到場參與，他說，因應極端氣候衝擊，永續環境是市政推動重點，台南市積極啟動陽光電城計畫呼應綠能轉型趨勢，並同時鼓勵學校向下扎根推動能源教育及環境教育。其中，參與活動的虎山實小為全亞洲首間獲得台美生態學校永久綠旗肯定的學校。