謝佳見今做公益拚全力夾娃娃。（直銷協會提供）

謝佳見今出席公益活動。（直銷協會提供）

男神謝佳見現身西門町，擔任直銷協會「潮好玩！夾物獻愛心」公益大使，和兩位憨兒夥伴一起體驗夾娃娃的樂趣。他表示第一次夾娃娃就是為了愛犬Uni，「沒想到一隻佩佩豬玩偶竟然花了300元，我被朋友笑了好久。」但這次為了公益，花再多錢也很值得。

活動現場謝佳見自掏腰包捐款近千元，為自己和憨兒夥伴獲得夾娃娃的機會，經過謝佳見的專業指導，憨兒夥伴抱回多項好禮。謝佳見說憨兒夥伴在先天上就較大家慢了一步，相較一般人更是辛苦，但在跟他們互動的過程中，發現他們其實樂觀、有韌性且不服輸，而且各個都懷抱夢想，「讓我更希望能幫助他們勇敢逐夢，歡迎大家一起來挑戰夾物做愛心。」

而談到金馬影帝黃秋生其實是他的表演老師，他也向黃秋生毛遂自薦，希望未來能同台演戲。謝佳見說上黃秋生的表演課壓力極大，因為只要在課堂上表現得不知所措，黃秋生就會說：「你演得好爛啊。」笑說曾經因為壓力太大還逃課過一次，但也在黃秋生教育下，體認到「表演就是種玩樂」。

謝佳見說，後來他體悟到「表演就是種玩樂」，開始掌握了表演「不要想太多」的精髓。也越來越放得開。