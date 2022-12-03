原子少年小孩（左）與天王星團員合體演出。（臺北市商業處提供）

B.T.O.D參與《FUN玩音樂演唱會》演出。（臺北市商業處提供）

魏嘉瑩（小魏）今（3日）出席《西門PLAY樂購町》啟動記者會，會後參加《FUN玩音樂演唱會》，日前捲入桃色風波的「原子少年」天王星成員小孩，也與高胥崴、蔡承祐、吳昱廷、高有翔合體表演，還有蕭秉治、小魏、B.T.O.D等歌手接力熱唱，氣氛熱鬧。

小魏是台中人，第一次來西門町是18歲時，覺得西門町「很熱鬧、很大，感覺很容易會在這裡迷路。」並憶及：「曾經來西門町的時候，看到林俊傑辦簽唱會，現場人很多，後來自己也在同一個地方辦簽唱會的時候，覺得很神奇！」而提到西門，小魏表示不能不提到有名的麵線，「就像我好朋友琳誼還特地地寫了一首〈蚵仔麵線〉一樣。」

原子少年也分享第一次去西門町的印象，高有翔說：「應該是13、14歲的時侯，對西門町的印象是年輕人會去的地方，有很多潮牌店和新潮的東西。」吳昱廷喜歡去西門町、東區、淡水，「喜歡西門町的天天利、黑胡椒牛肉飯，秀泰影城也是滿舒適的環境。」高胥崴在基隆長大，國、高中來台北玩的第一個地方就是西門町。

天王星5人全員到齊，被問到小孩不是退團了嗎？他們所屬的滾石唱片回覆：「是履行先前已簽約的活動，有簽過合約的部分，就會出席履行。」

「西門PLAY樂購町」今年迎來了3週年，全新活動將於12月3日至明年1月9日登場，今年與插畫家吳政安（SECOND）筆下角色「爽爽貓」、「小勞撫」合作，打造五座超萌大型聖誕應景裝置，將西門町商圈變成聖誕歡樂大富翁，活動期間不僅商圈百大樂購店家消費好禮送不完，憑發票、收據還可參加扭扭樂贏獎品，每週六日也安排了各類精采演出，讓民眾來到西門拿好禮、玩不停！