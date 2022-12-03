2022年國家新創獎出爐，成立僅兩年的安宏生醫，以運用人工智慧縮短新藥開發時程的技術，專注於蛋白質降解新藥研發，獲得初創企業獎。

安宏表示，透過AI新藥開發平台「AIMCADD (Artificial Intelligence-bio-Informatic-MedChem-Computer-Aid Drug Design)」，可將藥物發現時間大幅度縮短。該公司旗下已有可進入臨床前毒理評估階段，具有治療攝護腺癌和雄性禿的蛋白質降解藥物，且已經申請美國專利。因此獲得評審團青睞獲獎。

蛋白質降解藥物，被國際頂級學術期刊《Nature》寄望為下一個明星療法。可透過降解人體細胞內致病蛋白的機制，達到治療疾病的效果。此種藥物同時具備小分子藥物和蛋白質藥物的優點。

安宏創辦人暨執行長林助強表示，蛋白質降解藥物，具備出色的專一性、口服吸收便利性，可應用於對抗不可成藥（Undruggable）及變異的目標蛋白，達到治療因蛋白質不平衡所造成的相關疾病，例如癌症、神經退化性疾病及老化等相關疾病，皆是龐大且尚待滿足的醫療需求。

最近幾年，許多國際大藥廠，紛紛以高價簽下天價授權協議，以臨床前計畫合作開發甚至買斷的方式，取得臨床前階段的蛋白質降解藥物。

林助強表示，拜演算技術大幅演進，且許多人工學習套件多以開放原始碼的方式釋出所賜，人工智慧的應用在各領域大放異彩。在生技醫療領域，除了疾病診斷影像判讀，也開始應用於新藥研發。IT大廠如微軟、Google、IBM、Nvidia也開始與生技公司展開合作。安宏生醫則建立了AI新藥研發平台，憑藉AI與國際大廠競逐新藥市場。

林助強表示，透過AI技術建立的藥物設計模型，安宏已經成功研發出數個國外公司需要3年以上時間，才能推出的全新小分子候選藥物。根據試驗數據，在成藥性、可合成性、口服性、安全性及有效性，均極具潛力成為全球Best-in-Class藥物的潛力。

林助強表示，藥物開發常常耗時長達10～14年時間。若以安宏的商業模式，仿造台灣電子業階段式接棒分工，透過AI輔助加速新藥開發，搭配精準醫療的快速發展，或許不久後，藥物推進到市場供應的時間可縮短至5～8年。